اشتباكات بين الحرس الثوري و”جيش العدل” جنوب شرق إيران

أكّدت وكالة “روسيا اليوم” إلى أن مواجهات اندلعت بين الحرس الثوري الإيراني و”جيش العدل” في مدينة قصر قند في محافظة سيستان بلوشيستان، جنوب شرق إيران، مشيرةً إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة مع مجموعات إرهابية، جنوب إيران. وأضافت: “إن قوات من الأمن والشرطة انضمت إلى الحرس الثوري”.

من جهتها، لفتت وكالة “فارس” إلى أن السلطات الإيرانية أرسلت مروحيات وسيارات إسعاف إلى منطقة الاشتباكات.

القضاء على خلية إرهابية جنوب شرق إيران

إلى ذلك، كان مساعد الشؤون الأمنية في محافظة سيستان وبلوشيستان الإيرانية، المتحدث باسم مجلس الأمن بالمحافظة علي أصغر ميرشكاري، قد أفاد بأن القوات الإيرانية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تابعة لـ”أنصار الفرقان” في مدينة جابهار جنوب شرق إيران.

وقال ميرشكاري في تصريح لوكالة “إرنا”، مساء الأربعاء، أن وزارة الأمن تمكنت خلال عملية استخبارية من رصد خلية إرهابية تابعة لـ”أنصار الفرقان”. وأضاف أن هذه الخلية كانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية وانتحارية، مشيرا إلى اعتقال 5 عناصر وتصفية اثنين آخرين خلال الاشتباكات. كما أعلن المسؤول الأمني مقتل أحد عناصر الأمن خلال الاشتباك، موضحاً أنه تم ضبط أسلحة خفيفة وعتاد حربي وحزام ناسف ومواد تفجير.

يذكر أن ميناء مدينة جابهار يقع على ساحل بحر عمان على بعد 645 كم إلى الجنوب من مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشيستان جنوب شرق إيران.