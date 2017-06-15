صوان أصدر 4 قرارات في جرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الخميس أربعة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح والقتال ضد الجيش والقتال في سوريا وقتل ومحاولة قتل، احال بموجبها عشرة متهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

فاتهم في القرار الاول اللبنانيين الموقوف احمد الافيوني والفار من وجه العدالة عثمان عبدالله في جرم الانتماء الى مجموعة اسامة منصور وكذلك الانتماء الى جبهة النصرة والمشاركة في القتال بين جبل محسن وباب التبانة والقتال ضد الجيش وقتل ومحاولة قتل عسكريين سندا الى المواد 335 – 549 – 549/201 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثاني السوري الموقوف جابر عمر شداد في جرم الانتماء الى جبهة النصرة والقتال ضد الجيش في عرسال وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين ونقل اموال سندا الى المواد 335 – 549 – 549/201 – 569 و316 مكرر عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثالث اللبنانيين الموقوفين محمد الشقيف وحسن الشقيف في جرم الانتقال من بلدة تعلبايا للالتحاق بجبهة النصرة في سوريا عن طريق تركيا حين ألقي القبض عليهما سندا الى المواد 335/201 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على 201 عقوبات.

واتهم في القرار الرابع خمسة اشخاص ثلاثة سوريين ولبنانيين (2) هم الموقوف عبد البصير عويش ورفاقه في جرم الانتماء الى تنظيم داعش والقتال في سوريا سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.