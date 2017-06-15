تغريم خليل والأمين 3 ملايين ليرة في دعوى القاضي شمس الدين

أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورولا عبدالله حكماً في دعوى القاضي عفيف شمس الدين ضد كاتبة المقال في جريدة الأخبار امال خليل والمدير المسؤول في الجريدة ابراهيم الأمين في جرائم القدح والذم والتحقير ونشر خبر كاذب من خلال ما نشر في الصحيفة بتاريخ 13/5/2016 بتوقيع أمال خليل.

وقضى الحكم بتغريم كل من خليل والأمين مبلغ ثلاثة ملايين ليرة والزامهما دفع مبلغ الف ليرة كتعويض رمزي عن الأضرار التي لحقت بالمدعي.