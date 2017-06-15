الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياه الاقليمية اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي: “أقدم زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي عند الساعة 8,43 من قبل ظهر اليوم، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 350 مترا ولمدة 9 دقائق.

وعند الساعة 9,14 أقدم زورق حربي مماثل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 425 مترا ولمدة 61 دقيقة.

تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.