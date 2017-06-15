لقاء لـ”القوات” – ألمانيا مع الرفيقة إلسي عويس

إلتقى منسق “القوات اللبنانية” في ألمانيا الرفيق هنري خير بالرفيقة إلسي عويس في مركز دوسلدورف بحضور رئيس المركز الرفيق إميل الراعي وعدد من المسؤولين الحزبيين حيث تم تبادل الآراء بين الحضور للتنسيق والتعاون بشكل منتج وممنهج.

شدد الرفيق خير على ضرورة التنسيق سوياً بما خص الأحزاب المحلية بما فيه مصلحة الحزب.

في نهاية اللقاء شرب الجميع نخب الحزب ورئيسه على مأدبة عشاء في مطعم بيبلوس في مدينة دوسلدورف حيث تسـلّمت الرفيقة عويس درعاً من منسقية ألمانيا تقديراً لنشـاطها في العمل الحزبي.