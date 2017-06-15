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“النسبية: مبادىء وتطبيق”.. ملخص لجهاز الإنتخابات في “القوات”

 

أعد جهاز الإنتخابات في “القوات اللبنانية” ملخصاً يشرح ما تم الإتفاق عليه كمشروع قانون للإنتخاب على أساس النسبية 15 دائرة مع الصوت التفضيلي في القضاء، والذي أحيل الى مجلس النواب للموافقة عليه.

وتناولت النقاط:

ـ مبادىء القانون

ـ الدوائر

ـ ورقة الإقتراع المطبوعة سلفاً

ـ النتائج والفائزون

ـ إحتساب مقاعد كل لائحة

#قانون_القوات

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القوّات اللبنانيّةالنسبيةجهاز الإنتخاباتقانون القوات
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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