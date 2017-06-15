أخبار حزبية, محلياتالخميس 15 حزيران 2017 “النسبية: مبادىء وتطبيق”.. ملخص لجهاز الإنتخابات في “القوات” أعد جهاز الإنتخابات في “القوات اللبنانية” ملخصاً يشرح ما تم الإتفاق عليه كمشروع قانون للإنتخاب على أساس النسبية 15 دائرة مع الصوت التفضيلي في القضاء، والذي أحيل الى مجلس النواب للموافقة عليه.وتناولت النقاط:ـ مبادىء القانونـ الدوائر ـ ورقة الإقتراع المطبوعة سلفاًـ النتائج والفائزونـ إحتساب مقاعد كل لائحة #قانون_القواتكلمات مفتاحية:القوّات اللبنانيّةالنسبيةجهاز الإنتخاباتقانون القواتالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية