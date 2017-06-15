العثور على جثماني طيارين ماليزيين فقدت طائرتهما العسكرية

أعلن ناطق باسم القوات الجوية، اليوم الخميس، العثور على جثماني طيارين ماليزيين اختفت طائرتهما العسكرية، ما دفع السلطات الى طلاق حملة بحث وانقاذ.

أقلعت المقاتلة وهي من طراز “هاوك 108” الساعة 11 قبل الظهر وانقطع التواصل معها بعد نصف ساعة فيما كان يعتقد أنها قرب حدود مقاطعتي بانغ وتيرينغانو الماليزيتين.

وقال الناطق الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الجثمانين عثر عليهما في منطقة مستنقعات في بلدة شواكي في تيرينغانو، ولم يعثر على الطائرة حتى الآن ولا نزال نبحث عنها.

وقالت إذاعة بيرناما الحكومية نقلا عن قائد القوات الجوية افندي بوانغ إن “الجثتين مربوطتان بمظلتي الطيارين”.

ووقعت حوادث للطيران الحربي حديثا في ماليزيا، ففي كانون الأول الفائت، تحطمت طائرة من طراز “بيشكرافت بي 200 تي” في مدينة باترورث في شمال ماليزيا. وفي أيار 2016، تحطمت طائرة مقاتلة في بلدة صغيرة في مقاطعة بانغ من دون تسجيل اصابات.