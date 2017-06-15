حمادة: مقبلون على الانتهاء من الموازنة والسلسلة في تموز او منتصف اب

نوه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بدور الفريق التربوي الممتاز، من اساتذة ورؤساء مراكز ومراقبين ومصححين، فهذا شيء متكامل، لذلك ارى ان الامتحانات تجري بشكل سلس ومريح ومحترم فلنبقيها كذلك.

ولفت خلال تفقده مركز الامتحانات الرسمية في متوسطة الناعمة الرسمية الى ان “اجواء وانطباع الطلاب جيدة مع الاسئلة، وهم اكثر ابتسامة من اهلهم، فالاهالي متوترين بينما الطلاب يبتسمون امام الاسئلة ويتابعون الكتابة”.

وردا على سؤال حول سلسلة الرتب والرواتب، قال: “بالامس وفي نهاية النقاش مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، بعد قانون الانتخابات المشربك، فتحت سيرة الموضوع، وهنا اعتقد ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كان على حق يوم الاحد عندما قال الكل يتلهى بقانون انتخاب ونسيتم الناس ومطالبها ووضعها الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فعلا كان على حق في ذلك، فأول سؤال كان لرئيس الجمهورية، ماذا سنفعل في الدورة، فقال: “سوف نفتح الدورة الاستثنائية ونمدها من 21، وتنتهي بالنسبة لقانون الانتخاب من 21 الى التشريع المالي وكل التشريعات، وبالتالي ففي شهر تموز او منتصف اب مقبلون على الانتهاء من الموازنة والسلسلة وكل القوانين، والمطلوب من النواب ورشة حقيقية لكي يهتموا بشؤون الناس”.

بعدها، خرج الوزير حماده الى اهالي الطلاب وطمأنهم عن اوضاع ابنائهم وكيفية تعاملهم مع الاسئلة بهدوء، ودعاهم الى “التصرف بحكمة والعودة الى منازلهم وانتظار اولادهم في المنزل لا في الطريق”.