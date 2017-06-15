منفذا الإعتداء على سائق الأجرة في جبيل اعترفا بنيّة القتل

تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العمل على كشف الفاعلين اللذين أقدما بتاريخ10/6/2017 في محلة بلاط – جبيل بالقرب من جامعة LAU على ضرب المدعو: ج. م. (مواليد عام 1957، لبناني) وهو سائق سيارة أجرة، وحاولا خنقه بقصد قتله، وثم سلباه مبلغ مليون ليرة وهاتفه الخليوي، وهما كل من:

-ع. ح. (مواليد عام 1998، سوري)

-ف. ع. (مواليد عام 1983، سوري)

كما تمكنت من تحديد هوية ومكان تواجد الفاعلين وتوقيفهما بتاريخي 13 و 14/06/2017 في محلة المينا-طرابلس والجميزة في بيروت

وضبط مع الاول الهاتف الخليوي المسروق ومع الثاني الكنزة التي استعملت في أثناء تنفيذ الجريمة وعليها آثار الدماء.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وأنهما خططا لقتل السائق المذكور بقصد سلبه أمواله، وأنهما استدرجاه وصعدا معه وعند وصولهما الى منطقة مقفرة في محلة بلاط، عمد الاول الى خنقه فيما قام الثاني بضربه، ولما اعتقدا أنه فارق الحياة نتيجة فقدانه الوعي، قاما بسرقة مبلغ المال الذي بحوزته وهاتفه الخلوي ورمياه في أحد الاحراج .

عُرض الموقوفان على السائق فتعرف عليهما واتخذ بحقهما صفة الادعاء الشخصي.