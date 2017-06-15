سلسلة إستقبالات لبري في مجلس النواب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم الخميس، في عين التينة السفير البريطاني هوغو شورتر وعرض معه للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

ثم استقبل السفير الروسي الكسندر زاسبكين وتناول معه الاوضاع الراهنة ومؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في مدينة سان بطرس برغ الروسية في تشرين الاول المقبل.

واستقبل بعد الظهر سفير جمهورية مصر العربية نزيه نجاري والسفير الاماراتي حمد سعيد الشامسي والقائم بالاعمال السعودي بالانابة سلطان السبيعي حيث شرحوا الموقف المتعلق بالازمة مع قطر.

كما استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وعرض معه الوضع الامني.