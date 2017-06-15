أسرار الصحف ليوم الخميس 15 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

المبنى الجامعي الموحّد في الشمال وضع الحجر الأساس له في 2002 ولمّا ينتهي العمل بعد رغم التقدّم فيه.

يقول مرجع روحي اسلامي إن 70 في المئة من الموقوفين الاسلاميّين لا يزالون من دون محاكمة رغم مضي سنوات على احتجازهم.

دأبت أحزاب في الأسبوعين الأخيرين على الاتصال بشركات دراسات وأبحاث لسؤالها عن كيفية احتساب النتائج في الانتخابات المقبلة.

فوجئ منظّمو الحملة الوطنية ضد السلاح غير الشرعي بعدم مشاركة أي من نواب لجنة الدفاع الوطني رغم توجيه الدعوة إليهم

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يقال – المستقبل

إنّ أحزاباً وقوى وشخصيات سياسية مستقلة بدأت عمليات جسّ نبض من أجل نسج تحالفات في ما بينها تمهيداً لوضع خارطة الترشيحات للانتخابات النيابية العتيدة.

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أسرار الجمهورية

أجرت مؤسسات سياحية تعديلات في برامجها بعدما تبيَّن لها أن السيّاح الخليجيّين ليسوا عائدين إلى لبنان هذا الصيف كما أشيع.

وصف أحد السياسيّين قانون الإنتخاب بأنه عبارة عن “كلمات متقاطعة إن لم يكن كلمة سرّ مفقودة”.

عُلم أن أحد الوزراء سيرفع إلى مجلس الوزراء تقريراً تقنياً يتعلَّق بمسألة حيوية وحسّاسة.



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أسرار اللواء

غمز : مازح مرجع احد الوزراء «الجديين» بطرفة نادرة عندما طلب اليه نسخة عن مشروع قانون النسبية، اقتضت قهقهة من زملاء آخرين.

همس : تتحدث معلومات عن ان قيادات اضطرت لمغادرة عاصمة اقليمية، يمكن ان تستقر لأشهر في لبنان!

لغز : كادت اخبار الاهتمام الدبلوماسي بالحراك الانتخابي تغيب بالكامل، لدرجة ان دبلوماسياً واحداً كبيراً كان او عادياً لم يسأل عن مجريات النقاشات!

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