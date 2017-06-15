بو عاصي: على المسؤول ألا يكون أصماً عن مطالب الناس وضريراً أمام الفساد

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ان ذوي الصعوبات الخاصة كجميع المواطنين اللبنانيين يتمتعون بحق المشاركة في العملية الانتخابية، مشيرا الى ان هذا الحق هو من البنود الاساسية التي سجلت في مشروع القانون الجديد الذي انجز وسيصوت عليه في المجلس النيابي الجمعة. ورأى انه شرف للمجتمع اللبناني وقد بات هذا الحق من مسؤولية جميع المعنيين به ليطبق على ارض الواقع كي لا يبقى بندا مذكورا في القانون فقط، معبرا عن التزامه اللامحدود في العمل لتحقيق هذا الهدف.

بو عاصي تحدث خلال زيارته “الجمعية اللبنانية للضرير والاصم” في بعبدا بمناسبة العيد الستين لتأسيسها، حيث استقبل باللوحات الفنية قبل تفقد اقسامها والاطلاع على عملها.

وقال بو عاصي: “على كل مسؤول ان يأخذ الدروس من هذه الجمعية فالأهم الا يكون اصم عن مطالب الناس وضريرا امام الفساد وابكم بقول كلمة الحق”.

وتوقف بو عاصي عند دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تحديد معايير عمل الجمعيات وتعميمها ووضع السياسات العامة واعطاء التدريبات اللازمة والقيام بالدور الرقابي الايجابي. كما اشار الى دورها في تقديم المساعدات المادية ضمن امكانيات موازنة الدولة وميزانية الوزارة والوقوف الى جانبها بعد ان اثبتت ان المجتمع حي وديناميكي وانساني.

وشكر بو عاصي الجسم التعليمي الذي يبذل جهدا كبيرا وجدية ملفتة بفرح الحياة خلال تأديتهم هذا العمل، ما يساهم في تعليم الطفل القيم الانسانية وتقبل الآخر. ولفت الى ان ذوي الصعوبات تقبل صعوبته وتمتع بحب الحياة والطموح والعطاء الا انه ينتظر منا ان نبادره بالمثل وان نتقبله، رافضا ان يحد هذا الانسان بإعاقته ما يسيء الى قيمته الانسانية.

وكان في استقبال الوزير بو عاصي رئيسة الجمعية السيدة لور ضومط ومديرة المدرسة ماري روز الجميل واعضاء مجلس الادارة. وقدمت الجمعية لبو عاصي درعا تقديريا وهدايا من الاشغال اليدوية التي يحضرها مستفيدي المؤسسة