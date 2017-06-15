تأخر عن موعد امتحاناته الرسمية… وهذا مصيره

استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سراي طرابلس، رئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلا حاماتي ورئيس مركز الامتحانات الرسمية في مدرسة الايمان في طرابلس يوسف شديد، واستمع اليهما في قضية استبعاد الطالب جهاد سعدو ومنعه من الدخول الى قاعة الامتحانات والمشاركة فيها، بسبب تأخره عن الوصول الى المركز في الوقت الرسمي المحدد لبدء الامتحانات.

وبعد الاستماع الى حاماتي ورئيس المركز، تبين للمحافظ نهرا ان “رئيس المركز قد نفذ القانون ولم يعمد الى الحاق اي ظلم بالطالب سعدو، خصوصا انه قد تأخر عن الموعد الرسمي لبدء الامتحانات زهاء الساعة، والمذكرات الادارية المرسلة من المسؤولين في وزارة التربية عن الامتحانات الرسمية الى المنطقة التربوية في الشمال والى رؤساء المراكز، تقضي بمنع اي طالب من الدخول الى قاعة الامتحانات في حال تأخر اي مرشح عن الموعد الرسمي للامتحانات، وذلك للحد من الغش وعدم السماح بتسريب اسئلة الى الطلاب المتأخرين”.

واكدت حاماتي انه “يحق للطالب سعدو الترشح للدورة الاستثنائية