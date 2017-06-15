“ألف كلمة جبان ولا كملة الله يرحمو”… تفاصيل الحوار الأخير بين روي وجوني

روى جوني نصار صديق الراحل روي حاموش، خلال لقاء أقامه اصدقاء حاموش في مدرسة عين نجم حيث أمضى أكثر من خمس عشرة سنة في الدراسة، تفاصيل الجريمة التي أودت بحياة رفيقه، وقال: “بعد الحادث وخلال هروبنا، شعر روي انني منزعج فقال لي “خي جوني ما تعتل هم السيارة ما بها شي المهم انو نكمل خلينا هربانين”، وبعد بضع ثوان أحسست بخوف كبير فطمأنت روي قائلاً له: “خي روي ما تقول عنا جبناء، الف كلمة جبان ولا كملة الله يرحمو”، فرد علي بالقول “اكيد خي”.

وتابع نصار: “القواص كان عم ينزل متل الشتي”، والصدمة كانت عندما اكتشفت ان الطريق التي سلكتها مسدودة، ولا أستطيع ان أصف الرعب الذي شعرت به عندما رفع المجرم المسدس في وجهي والاحساس بأنني عاجز ولا استطيع ان افعل شيئا”.

وأضاف: “بس ماطلع الضرب نزلت من السيارة وقلتُ للقاتل “روء شو عم تعمل؟ كرمال ضربة سيارة بدك تقتلنا؟”، وفي هذه اللحظات رأيته يملي فرده بالرصاص “غير سئلان” ولا يستمع الي ولا الى رفيقه الذي كان أيضاً يثنيه عن الامر، فركضت ولا أذكر كيف ركضت. وعندما وصلوا الدرك إلي سألتهم “وين روي؟” فاتصلت به مرتين ولم يرد علي، وكنت اقول انه من المستحيل ان يكون روي توفي وان المجرم قتله… لان من يرى روي من المستحيل ان يقتله”.