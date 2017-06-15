سلسلة لقاءات للحريري في السراي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

ثم استقبل الحريري رئيس مقاطعة غرب أوغندا – رئيس حركة المقاومة الوطنية سيدراك نزائيري في حضور الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري والسيدين وسام حجازي ومحمد خضر حسين. وقد وجه نزائيري دعوة إلى الرئيس الحريري للقيام بزيارة رسمية إلى أوغندا للقاء الرئيس الأوغندي بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما على الصعيد التجاري.

وكان الحريري قد التقى السادة عماد وهادي وسامر سوبر