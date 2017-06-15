ترامب و ميلانيا يزوران النائب الجمهوري الجريح في المستشفى

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا مساء الأربعاء فجأة، مستشفى ميدستار في واشنطن الذي يرقد فيه النائب الجمهوري ستيف سكاليس، في “حالة حرجة” إثر اصابته برصاص مسلح مجهول.

وأعلن البيت الأبيض إن الرئيس وزوجته عادا سكاليس، الرجل الثالث في مجلس النواب والمسؤول فيه عن حشد أصوات النواب الجمهوريين، بعدما خضع لعملية جراحية إثر إصابته بالرصاص في وركه أثناء قيام مسلح مجهول بإطلاق النار على نواب جمهوريين أثناء حدث رياضي خيري قرب العاصمة.

من جهته أصدر المستشفى بياناً قال فيه إن سكاليس (51 عاما) النائب عن لويزيانا لا يزال بحالة حرجة وقد تلقى العديد من عمليات نقل الدم، كما أنه “سيحتاج إلى عمليات جراحية أخرى”.

وأعلنت الشرطة وفاة المهاجم متأثرا بجروح أصيب بها خلال تبادله إطلاق النار مع اثنين من مرافقي سكاليس.

والمهاجم جيمس هودجكينسون (66 عاما) كان مسلحا ببندقية بحسب الشهود، كما عثرت السلطات بحوزته على مسدس.

وهودجكينسون كان من أشد أنصار المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة بيرني ساندرز وقد تطوع في حملته الانتخابية.

وسارع ساندرز إلى التنديد بـ”العمل المشين” الذي أقدم عليه هودجكينسونش