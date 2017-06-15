مجلس الشيوخ الأميركي يقر عقوبات جديدة على إيران وروسيا

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة الخميس، عقوبات قاسية على كل من إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس النواب يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي.

ويهدف القرار، الذي أقر بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، إلى جعل إيران تدفع ثمن “دعمها المستمر للإرهاب”، ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي، وجعل من الصعب على البيت الأبيض تخفيف هذه العقوبات.