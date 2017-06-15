احتكاك بين البحرية الأميركية والإيرانية بالخليج كاد أن يؤدي إلى إطلاق النار

وقعت في مضيق هرمز أمس الأول حادثة احتكاك بين البحرية الأميركية والإيرانية كادت أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

وحصل احتكاك بين ثلاث سفن أميركية ترافقها طائرة مروحية وسفينة حربية إيرانية تصادف مرورها في مضيق هرمز بالخليج، بحسب ما أفادت شبكة “CNN” الأميركية.

ونقلت الشبكة تصريحا رسميا للجيش الأميركي مفاده أن سفينة إيرانية اقتربت من السفن الأميركية أثناء عبورها المضيق بمسافة 800 ياردة، وألقت السفينة الإيرانية الضوء الكاشف على إحدى السفن الأميركية وسلطت أشعة ليزر بشكل مباشر على الطائرة المروحية الأميركية المرافقة.

وصرح متحدث رسمي أميركي لم تكشف الشبكة عن اسمه، بأن استخدام الليزر جعل لقاء المصادفة “غير آمن وغير محترف”.

كما نقلت “CNN” عن متحدث باسم البنتاغون أن الطائرة المروحية الأميركية ما أن شعرت بأشعة الليزر حتى شغلت أجهزة إطلاق النار كإجراء دفاعي قبل أن يمر هذا اللقاء الخطر بسلام.