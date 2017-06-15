بوتين: روسيا لن تتحول إلى “دولة خلافة” وعلى واشنطن أن تحترس

استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سقوط الحكم في روسيا بأيدي متطرفين إسلاميين، مؤكدا أن موسكو لن تكون أبدا عاصمة دولة خلافة. لكنه دعا الأميركيين للاحتراس من الخطر المحدق بهم.

جاء ذلك في مقابلة أجراها المخرج الأميركي أوليفر ستون مع بوتين، وتم بث الحلقة الثالثة منها مساء الأربعاء على قناة “شوتايم” الأميركية.

وأعلن بوتين خلال المقابلة إن عدد عناصر تنظيم “داعش” يبلغ قرابة 80 ألف مسلح، مضيفا أن 30 ألفا منهم مرتزقة من 80 دولة. ولفت إلى المساهمة الروسية الفعالة في محاربة هذا الخطر. وأعاد إلى الأذهان أن القوات الجوية الفضائية الروسية العاملة في سوريا توجه يوميا 70-120 ضربة إلى مواقع الإرهابيين، بالمقارنة مع عدد ضربات التحالف الدولي الذي لا يتجاوز 5 غارات يوميا.

وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس الروسي على أنه لايمكن لأي من الديانات السماوية أن تصبح مصدرا للشر. وعبر عن ثقته في تجاوز الانقسامات بين المذاهب الإسلامية ولاسيما بين الشيعة والسنة عاجلا أو آجلا.