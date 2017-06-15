أحفاد بوتين الى الاعلام للمرة الاولى

كشف بوتين للمرة الاولى أنه أصبح جدا في فيلم للمخرج الاميركي أوليفر ستون بثته شبكة “شوتايم” الاميركية على 4 حلقات منذ الاثنين.

من جانب آخر، نفى الرئيس الروسي معلومات تفيد بأن ابنتيه تقيمان في الخارج. وقال ان “ابنتي الاثنتين ورغم كل أنواع الشائعات، تقيمان هنا في موسكو. ولدي حفيدان ويعيشان حياة عادية أيضا”.

وعادة يحيط بوتين حياته الشخصية بتكتم شديد. ولا يتحدث الا قليلا عن ابنتيه ماريا وكاترينا اللتين ولدتا على التوالي في 1985 و1986 ونادرا ما تظهران في مناسبات عامة. وفاجأ بوتين البلاد عندما أعلن في حزيران 2013 الى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.

ولم تعرف أي معلومات منذ ذلك الحين في خصوص حياته الشخصية، لكن بيانات ضرائبه الرسمية لا تذكر وجود زوجة.