الجبير: نعدّ قائمة شكاوى بشأن قطر وسنقدمها قريباً

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير “أننا نعدّ قائمة من الشكاوى مع الإمارات والبحرين ومصر بشأن تمويل قطر جماعات متطرفة وسنقدمها قريباً”.

وأوضح الجبير عقب لقاء مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في لندن، أنه يجب على قطر أن تتوقف عن دعم الجماعات المتطرفة وهو ما يريده كل العالم وليس فقط دول الخليج.

ورأى أنه يجب أن توقف قطر إيواء المتطرفين والتدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيراً الى أن حل الأزمة مع قطر يكمن في وقفها دعم التطرف والإرهاب.

وأكد أن إيران تنتهك القانون الدولي في استخدامها ميليشيات في دول المنطقة فهي تستخدم الحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا واليمن، وأنها ترعى الإرهاب وتتدخل في شؤون دول المنطقة وتغذي الطائفية، وإذا أرادت إيران أن تصبح بلداً محترماً يجب أن تتوقف عن دعم الإرهاب وتفجير السفارات ونشر الطائفية.