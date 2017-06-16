“داعش” يتحلل في عين الحلوة والسفوح

علمت “القبس” أن اجتماعاً عقد بين مسؤولين لبنانيين وممثلين لفصائل فلسطينية في مخيم عين الحلوة للبحث في أوضاع التنظيمات المتطرفة في المخيم بعد الكشف عن الشبكة الإرهابية التي كانت تدار من قبل خالد السيد الذي لعب دور المنسق بين قيادة تنظيم داعش في الرقة وأعضاء الشبكة.

وإذ أصرّ الجانب اللبناني على معالجة جذرية للوضع، مع الاستعداد للذهاب في هذه المعالجة الى حدودها القصوى، كان رأي بعض ممثلي الفصائل ان خروج مقاتلي داعش من الرقة سيؤدي الى تشتتهم في البادية، وبالتالي “تحللهم” في المخيم كما في سفوح السلسلة الشرقية اللبنانية.