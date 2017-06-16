زهرا: هناك بعض الأخطاء المادية لناحية صياغة القانون سيتمّ تصحيحها

اشار النائب انطوان زهرا إلى أن هناك بعض الأخطاء المادية لناحية صياغة القانون سيتمّ تصحيحها، لافتا إلى أن هذا القانون هو للتسوية في اللحظة الأخيرة شئنا أم أبينا وإجراءات تطبيق قانون النسبية يقتضي شهورا بدءا من اليوم تقريبا حتى شهر كانون الأول أو الثاني.

وتابع زهرا من ساحة النجمة: كنا نأمل أن يقر قانون الإنتخابات مع الكوتا النسائيّة لكنّ أطرافاً سياسيّة تراجعت في اللحظة الأخيرة.