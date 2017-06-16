نستنكر أي إعتداء على المتظاهرين.. أنطوانيت جعجع: أثبتت “القوات” أن الحراس لا ينعسون

إستنكرت مسؤولة المكتب الإعلامي لرئيس حزب “القوات اللبنانية” أنطوانيت جعجع أي إعتداء على المتظاهرين، قائلاً: “لكن في السياسة علينا كسب النقاط نقطة تلو الأخرى ويجب إحترام أراء الجميع”.

واضافت من معراب عبر “الجديد”: “كل الأفرقاء السياسيين ساهموا بإنتاج القانون الجديد والنائب عدوان قام بجهود جبارة ومرة جديدة أثبتت “القوات” أن الحراس لا ينعسون”.