صيدليّ ينتحل صفة طبيب… وهذا ما عثر عليه داخل مخزنه في بحنين

دهمت دورية تابعة لمكتب المنية – الضنية في المديرية العام لأمن الدولة، مخزناً كبيراً يستعمل كمركز للعيادات المتخصصة في بلدة بحنين – المنية. وعثرت الدورية بداخله على كمية كبيرة من الأدوية المهرَّبة من سوريا، تزيد على 1150 صنف دواء، ويستعمل المخزن كمستوصف من دون رخصة.

وتم توقيف الصيدلي السوري م.ه. لانتحاله صفة طبيب وقيامه بمعاينة المرضى داخل المركز المذكور، كما أوقفت مديرة المركز والمسؤولة عنه السيدة ف.ع.

وبعد التحقيق معهما اعترف الموقوفان بما نسب اليهما، وأحيلا مع الأدوية المضبوطة على المراجع القضائية المختصة.

وختم المخزن بالشمع الأحمر بأمر من النيابة العامة المالية.