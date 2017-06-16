تفجير يحصد عشرات الضحايا في حضانة بالصين

قتل 8 أشخاص وأصيب 65 آخرون بجروح، الخميس، من جراء انفجار في دار حضانة شرقي الصين، وصفته الشرطة بأنه عمل “إجرامي”.

ووقع الانفجار حوالى الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي، قرب مدخل دار الحضانة في بلدة شوتشو بمقاطعة جيانغسو الساحلية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حوالي 12 امرأة وطفلا ممددين على الأرض في اللحظات الأولى عقب وقوع الانفجار على ما يبدو.

وأظهر مقطع فيديو امرأة مصابة بملابس محترقة تترنح، بينما جلس آخرون على الأرض يمسكون بأطفال باكين بين أذرعهم.

وقالت رويترز إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من مصداقية مقاطع الفيديو، كما نقلت عن شينخوا إنه لم يكن بين الضحايا أطفال أو معلمون.

وتشيع الانفجارات وغيرها من الحوادث في الصين بسبب الإهمال في تطبيق إجراءات السلامة، على الرغم من تعهد الحكومة بتحسين حملات التفتيش للحد من هذه الحوادث.

وناشدت الشرطة المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي أخذ المعلومات من القنوات الرسمية فحسب، بعد أن نشر بعض المستخدمين مقاطع فيديو لانفجار وقع في أبريل، وقالوا إنها لقطات من انفجار الخميس.