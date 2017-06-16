مجلس الشيوخ الأميركي يقر عقوبات على إيران

أقرَّ مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس عقوبات قاسية على كل من إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس النواب يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي.

ويهدف القرار الذي أقر بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى جعل إيران تدفع ثمن “دعمها المستمر للإرهاب”.

وفي اجتماع مجلس الشيوخ الأميركي قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام ان “النظام الإيراني يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإن شركاءنا العرب قد ضاقوا ذرعا من هذا النظام”.

وأضاف: “النظام الحاكم في إيران يشكل أكبر تهديد للمجتمع الدولي ويسعى لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط”.

في المقابل، دانت إيران العقوبات الأميركية التي تبناها الكونغرس الأميركي ضدها واعتبرت أنها تمثل خرقا للاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى الدولية في 14 تموز 2015.

وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إن العقوبات التي تبناها الكونغرس نقض صريح للاتفاق النووي.