بالفيديو: نهاية دراماتيكية لاستعراض مع تمساح

http://media.skynewsarabia.com/media/videos/2017/06/16/LVO-205533FR-WEB-THI-CROCODILE_2017-06-16_20:58:12.mp4

يعمد المغامرون إلى إمتاع الجماهير بحركات تحبس الأنفاس وتمثل تهديدا حقيقيا على سلامتهم، ذلك ما أقدم عليه مغامر في تايلاند حين قرر إدخال رأسه في فم تمساح.

وأظهرت لقطات مروعة، نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، رجلا يقف أمام تمساح ضخم في جزيرة كوه ساموي السياحية، ثم يفتح له فمه أمام اندهاش الحضور.

وبعدها أدخل المغامر رأسه في فم التمساح وحين حاول إخراجه، أغلق الحيوان فكيه وسط رأس الرجل في لقطة صادمة، وبعد ثواني قليلة فتح التمساح فمه ثم عاد إلى داخل المياه.

وأصيب المغامر بإصابات طفيفة في رأسه لكنه بقي على قيد الحياة.