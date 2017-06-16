الخارجية الفرنسية ترحّب بقانون الانتخاب الجديد

وزّعت السفارة الفرنسية تصريحاً لنائب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، قال فيه: “إن فرنسا ترحب باعتماد مجلس النواب اللبناني قانوناً انتخابياً جديداً، وهذه النتيجة هي تتويج لعملية بدأت قبل أشهر بمشاركة جميع اللاعبين السياسيين اللبنانيين الذين استطاعوا التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء ولاية البرلمان، واعتماد قانون انتخاب يمثل مرحلة جديدة في عملية إعادة تشغيل المؤسسات اللبنانية، والتي ينبغي أن تستكمل بالانتخابات التشريعية”.

وأكد أن “فرنسا تقف الى جانب لبنان في جهودها للحفاظ على الاستقرار والديمقراطية ولتلبية التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية”.