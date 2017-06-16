المتحدث باسم موغريني عن قانون الانتخاب: سيساهم في إرساء الاستقرار وتحفيز نمو اقتصادي أسرع

اعلن المتحدث باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه على قانون الانتخاب الجديد في لبنان، الذي ستجري الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، يشكل خطوة مهمة نحو التوصل إلى مؤسسات ديمقراطية عاملة بالكامل في لبنان.

واضاف في بيان: “بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في نهاية عام 2016، سيمكن الاتفاق على إجراء انتخابات ديمقراطية وفقا للقانون الجديد، الحكومة من المضي قدما في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والهيكلية الضرورية، وسيساهم هذا في إرساء الاستقرار في البلاد وتحفيز نمو اقتصادي أسرع”.

واردف: “بصفته شريكا وصديقا عريقا للبنان، يعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه تقديم الدعم للاعداد للانتخابات وإجرائها”.

وختم: “سنستمر أيضا في الوفاء بالتزاماتنا التي قطعناها في حزمة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، وسنتابع عملنا الوثيق مع الجانب اللبناني للتوصل إلى لبنان مستقر وآمن وديمقراطي، يعيش بسلام وأمن وازدهار مع المنطقة ككل”.