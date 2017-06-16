إصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة في بانكوك

أعلنت الشرطة التايلاندية ان انفجارا صغيرا وقع في العاصمة بانكوك ما أسفر عن إصابة شخص، لافتة إلى أن العبوة الناسفة كانت مخبأة في حقيبة بلاستيكية.

وبعد الانفجار، قالت السلطات إنها ألقت القبض على شخص يشتبه في صلته بانفجار وقع الشهر الماضي في مستشفى يديره الجيش في بانكوك ما تسبب في إصابة أكثر من 20 شخصا.

وأشار ضابط شرطة في موقع الانفجار إلى أن العبوة كانت داخل حقيبة بلاستيكية مخبأة في الأحراج وانفجرت حينما أمسك بها عمال النظافة في المدينة وفتحوها.