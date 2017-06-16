إصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة في بانكوك

عربيا ودولياالجمعة 16 حزيران 2017 إصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة في بانكوكأعلنت الشرطة التايلاندية ان انفجارا صغيرا وقع في العاصمة بانكوك ما أسفر عن إصابة شخص، لافتة إلى أن العبوة الناسفة كانت مخبأة في حقيبة بلاستيكية.وبعد الانفجار، قالت السلطات إنها ألقت القبض على شخص يشتبه في صلته بانفجار وقع الشهر الماضي في مستشفى يديره الجيش في بانكوك ما تسبب في إصابة أكثر من 20 شخصا. وأشار ضابط شرطة في موقع الانفجار إلى أن العبوة كانت داخل حقيبة بلاستيكية مخبأة في الأحراج وانفجرت حينما أمسك بها عمال النظافة في المدينة وفتحوها.كلمات مفتاحية:انفجارالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام