مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة في اليومين الاولين من عيد الفطر

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة ادارية قضت باقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وذلك استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/ 2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية جاء فيها:

تقفل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام عيد الفطر السعيد (1و2 شوال) من العام 1438هـ