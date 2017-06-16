حمادة أطلق الإمتحانات الخطية للمهني والتقني في 19 الحالي

اطلق وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، في مؤتمر صحافي، الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني، في حضور المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيس اللجان الفاحصة أحمد دياب ورئيس مصلحة الإمتحانات جوزف يونس والمستشار الإعلامي البير شمعون وعدد من أعضاء اللجان الفاحصة.

ورحب الوزير حمادة بالإعلاميين الذين يواكبون الوزارة بكل المحطات التي تتوج السنة الدراسية في التعليم العام والمهني والجامعي، معتبرا أن الرأي العام أحيانا أن التعليم في لبنان عموما هو في المدرسة التقليدية والجامعة وينسى أنه في سياق بناء الوطن هناك قطاع تربوي مهني يشكل مدماكا أساسيا في بناء الوطن وفي جعل التقنيات تصب في خدمة سوق العمل، إذ إن هذا القطاع يضم 102000 طالب في الرسمي والخاص.

وأضاف: “المفارقة مع التعليم العام ان طلاب المهنيات الرسمية هم اكثر عددا من الخاصة بقليل إذ يبلغ عددهم في الرسمي 52000 أما في الخاص فعددهم 50000 .وهذا القطاع متكامل ويوفر الكثير من الطاقات والقدرات البشرية الماهرة التي استفاد منها العالم العربي، إذ ان التعليم المهني اللبناني كان مشاركا في بناء المنطقة وقد يكون مطلوبا منه أن يشارك في بناء الدول الشقيقة التي تعرضت للكثير من التدمير”.

وأكد أن الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني تشكل محطة سنوية حاسمة، نظرا لأهمية هذا القطاع في إعداد الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات والكفايات التي تتيح للجيل الشاب أن يتسلم موقعه في سوق العمل بكل ثقة واستعداد وقدرة على الإنجاز، معلنا مواعيد الإمتحانات الخطية لهذا القطاع.

وأضاف:”لقد بذل المدير العام للتعليم المهني والتقني الأستاذ أحمد دياب وفريق العمل في المديرية العامة ومصلحة الإمتحانات فيها جهودا كبيرة ومتمايزة لإنجاز الإمتحانات العملية والتي تنتهي في خلال اليومين المقبلين، وإنني أقدر عاليا جهودهم وسهرهم على تنفيذ هذه الامتحانات التي تشمل عشرات الإختصاصات والمستويات والشهادات وصولا إلى الإجازة الفنية”.

وتابع عن سير الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني لدورة عام 2017 الأولى، لافتا إلى أنه شارك في الإمتحانات الرسمية العملية والشفهية لمختلف شهادات واختصاصات التعليم المهني والتقني نحو 24000 طالب، أما في الإمتحانات الخطية فقد بلغ عدد المرشحين الإجمالي نحو 37348 طالبا موزعين على مختلف الشهادات والإختصاصات.

وأمل حمادة إجراء الإمتحانات الخطية في أجواء من الهدوء والإيجابية والتعاون بين المراقبين والطلاب لحصول امتحانات شفافة، لا سيما أن المسابقات وضعت في شكل مدروس يراعي المستويات المختلفة ضمن المناهج المعتمدة مع التمنيات بالنجاح والتوفيق للطلاب.

واعلن أن هناك بعض العقد والتمييز بين البكالوريا العادية والبكالوريا الفنية، فهي متساوية في المستوى وتكمل بعضها البعض، ويمكن ان تكون هناك شهادات مفيدة أكثر من غيرها وذلك بحسب كفاءة المتعلم والحاجة إلى التخصص في سوق العمل، مشيرا الى انه هناك تخصصات جديدة في النفط والغاز هذا العام.

وأكد ان الشهادات هي وسيلة لقياس تحصيل الطالب وليست وسيلة لإفشاله، لكن الحرص هو دائما على المستوى الجيد للشهادة اللبنانية، وهناك توازن بين المواد ومن خلال وضع اسس التصحيح ومضمون المنهج، مطمئنا الطلاب إلى ان الإمتحانات شفافة وجدية وليست توزيع إفادات.

وأعلن حمادة أن الإمتحانات الرسمية الخطية لمختلف شهادات واختصاصات التعليم المهني والتقني لدورة عام 2017 الأولى تبدأ اعتبارا من الإثنين الواقع فيه 19/6/2017 وتستمر لغاية 13/7/2017 ضمنا وهي موزعة على خمس مراحل، وفقا للتفصيل في الجدول المرفق.

أما التصحيح فيبدأ اعتبارا من يوم الآربعاء الواقع فيه 28/6/2017 للمرحلة الأولى ويستمر عشرة ايام حيث تعلن نتائجها. ويبدأ التصحيح للمراحل اللاحقة فور انتهاء كل مرحلة.

من جهة ثانية، استقبل الوزير حمادة الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيدة سيغريد كاغ وتناول البحث الأوضاع السياسية العامة في لبنان وأزمة المنطقة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في المواضيع التربوية والإجتماعية والإنسانية.

ثم استقبل ممثل الكنيسة الأنغليكانية في لبنان القس دافيد روش يرافقه الدكتور خالد شبارو، واطلع منه على المشروع الذي يحفز الأولاد على العناية بالبيئة من خلال تعليمهم وتثقيفهم وبناء نظرتهم إلى مستقبل لبنان بالعمل معا على وعي أهمية البيئة والحفاظ عليها”.

واوضح ان المشروع يتم بدعم من السفارة البريطانية في بيروت والمجلس الثقافي البريطاني ويتناول كتابة موضوع حول التغير المناخي والجهود المبذولة لاستدامة الحياة، كما يتم من خلال المشروع زيارة أرز الشوف للإطلاع الميداني على كيفية الحفاظ على الغابة وحماية البيئة وتحمل المسؤولية الإجتماعية والبيئية في غرس اشجار أرز جديدة.

كما التقى حمادة رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري الذي شكره على زيارته التفقدية للامتحانات الرسمية في مدينة طرابلس واهتمامه الشخصي بالمرشحين والتلامذة وتوفير أجواء هادئة لهذه الإمتحانات، مؤكدا أن هذه الزيارة تركت إنطباعا جيدا جدا لدى أهالي المدينة وفاعلياتها، كما أن الإعلان عن تأمين الإعتمادات لسداد مستحقات المتعاقدين في المدارس الرسمية قد ترك ارتياحا واطمئنانا لدى جميع افراد الهيئة التعليمية.