حاصباني: قانون الإنتخاب صناعة لبنانية ونقلة نوعية في الأداء الديمقراطي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أنه كلما أتى الى طرابلس يشعر وكأنه يرى كل لبنان في رقعة جغرافية صغيرة، لافتا إلى أن عاصمة الشمال هي نموذج للبنان، للتعايش والتضافر والتكافل، ونموذج لمعاناة اللبنانيين وأيضا نموذج لنجاح لبنان بنجاحاته كأفراد ومجموعات وأخوة.

وأضاف حاصباني خلال حفل وضع الحجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء في طرابلس والتابع للجمعية الطبية الإسلامية، أنه يسره مناسبة وضع الحجر الأساس لمشروع التوسعة في الصرح الإستشفائي لما له من رمز وفعل في القاع الإستشفائي في لبنان، مؤكدا أنه كلما تمّ وضع حجر أساس في بناء إستشفائي أو في توسعة بناء إستشفائي يكون قد تمّ وضع حجر زاوية في بناء الوطن لأن الإستشفاء هو أساس المجتمع وأساس الإستقرار الإجتماعي منه يكون المجتمع صحيا والمواطن بصحة جيدة، ومنتجا، بإمكانه ان يتعلم وان يعمل وبسواعده وعقله أن يبني وطنا.

وختم: “هنيئا لكم هذه التوسعة ولكم أمنياتي بالتوفيق الدائم والنجاح الدائم ولكم أيضا دعم وزارة الصحة ليس فقط بشخص الوزير بل بموظفيها وجميع من يعمل بها بعدما أنجزتم ما أنجزتم، وسنكون بجانبكم يدا بيد وسنكون داعمين لكم بالعدل والإنصاف ليشيد هذا البناء وينمو ويخدم أهل طرابلس ولبنان فلتكونوا في دوام النجاح وفي دوام خدمة هذا المجتمع الحبيب عشتم وعاش لبنان”.

ثم جال الوزير حاصباني والحضور على أقسام المستشفى حيث قدم له مدير المستشفى درعا تكريمية بعد أن شاهدوا فيلما وثائقيا عن عمليات الإنقاذ والإسعافات التي تقوم بها فرق الطوارئ في الجمعية الطبية الإسلامية وتفقدوا مركز الإسعاف الطبي والمعدات والآليات التابعة له.