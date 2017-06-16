ميزة جديدة في “إنستغرام”… إخفاء الصورة بدل حذفها

أتى تطبيق “إنستاغرام” بتحديث جديد يسمح بحجب الصورة عن باقي المستخدمين من دون الحاجة لإزالتها تماماً من التطبيق. ويوفر هذه الإمكانية عبر الأرشفة.

في الماضي كان مستخدمو “إنستاغرام” مضطرين لحذف كل سيلفي أو صورة لم ترقهم تماماً، لكن التطبيق أتى بتحديث جديد يغني عن ذلك، إذ يكفي الآن حجب الصورة عن باقي المستخدمين من دون الحاجة لإزالتها تماماً من التطبيق. ووفق موقع “لايف هاكر” فإن التحديث الجديد يوفر هذه الإمكانية عبر الأرشفة.

وشرع التطبيق في تجربة خدمة الأرشفة قبل شهر من الآن، لكنها اليوم باتت ميزة رسمية متاحة للجميع، وللاستفادة من هذه الميزة يكفي التوجه إلى علامة (…) في أعلى المنشور ثم اختيار Archive . وهكذا ستتم أرشفتها ثم بإمكانكم رؤيتها كلما أردتم البحث عنها في أعلى يمين صفحة البروفايل.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة لا تبدو ذات فائدة، باعتبار أن الجميع قد يفضلون حذف المنشور على أرشفته، فإن التطبيق يعتمد على ميل بعض المستخدمين إلى الاحتفاظ بنسخة شخصية من منشور حتى إن لم يكن يريد المستخدم مواصلة إظهاره للناس. كما سوف تنال استحسان المستخدمين الذين يفضلون نشر شيء مهم، لكن بشكل موقت فقط.

أما إذا أردتم إعادة نشر الصورة بعد أرشفتها فكل ما تحتاجونه هو النقر على Show on Profile لتعود إلى نفس المكان وفق الترتيب الزمني الأصلي.