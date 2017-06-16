سنلتقي في أيار… خشّان: ماكيناتنا الإنتخابيّة تعمل منذ الـ2009

هنّأ رئيس جهاز الإنتخابات في “القوات اللبنانيّة” جان خشّان كل الشعب اللبناني على إنجاز قانون الإنتخاب الجديد، مضيفاً أن “كل المواطنين سيحصلون على فرصة المشاركة في السلطة”.