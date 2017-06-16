سنلتقي في أيار… خشّان: ماكيناتنا الإنتخابيّة تعمل منذ الـ2009

أخبار حزبيةالجمعة 16 حزيران 2017 سنلتقي في أيار… خشّان: ماكيناتنا الإنتخابيّة تعمل منذ الـ2009هنّأ رئيس جهاز الإنتخابات في “القوات اللبنانيّة” جان خشّان كل الشعب اللبناني على إنجاز قانون الإنتخاب الجديد، مضيفاً أن “كل المواطنين سيحصلون على فرصة المشاركة في السلطة”.وأردف: “القوات دائماً تنتهج استراتيجيّة بناء الدولة، ونحن لن نوفر أي فرصة لإنتهاج هذه الإستراتيجيّة، وبالنسبة لماكيناتنا الإنتخابيّة قد بدأت منذ الـ2009 بالعمل على التحضير للإنتخابات وسنلتقي في أيار”.كلمات مفتاحية:قانون الانتخابالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية