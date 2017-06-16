قائد الجيش التقى مفتي حاصبيا ومرجعيون

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي، وتناول البحث أوضاع قرى العرقوب والمناطق الحدودية الجنوبية.

كما استقبل: مستشار المرجع السيد علي فضل الله هاني عبدالله، الشيخ سعد فوزي حمادة من منطقة الهرمل، الأب إيلي نصر ورئيس دائرة التسجيل في هيئة إدارة السير وليد درويش ورئيس مجلس إدارة بنك الشرق الأوسط وأفريقيا علي حجيج. وتم التداول في شؤون مختلفة.