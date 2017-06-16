عثمان استقبل قائد الجيش مهنئا بعيد “قوى الامن”

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر الجمعة في مكتبه بثكنة المقر العام، قائد الجيش العماد جوزيف عون، في زيارةٍ هنأ في خلالها اللواء عثمان لمناسبة العيد الـ 156 لقوى الامن الداخلي، كما جرى عرض للأوضاع الامنية في البلاد.

وقد شددا على أهمية التعاون والتنسيق بين كل الاجهزة الامنية خصوصا في المرحلة التي تمر بها المنطقة، مثنيان على ثمرة هذه الجهود التي تتكلل بالنجاحات لاسيما على صعيد الامن الاستباقي.

وقدم اللواء عثمان للعماد عون كتاب “صفحات من تاريخ قوى الامن الداخلي” عربون وفاء وتقدير.

وعلى وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي، أدى عناصر سرية المقر العام، مراسم التكريم لقائد الجيش في باحة المديرية العامة.