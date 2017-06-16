مطلوب مصادقة النواب على القانون بـ100 صوت

قانون “اللحظات الاخيرة” كما وصفه رئيس الحكومة سعد الحريري سيتكرس الجمعة في مجلس النواب الذي استوفى بدل اتعابه مقدما، من خلال تمديد ولايته للمرة الثالثة ولمدة 11 شهرا اضافية تحت مسمى التمديد التقني، كما ضمن للحكومة الحريرية في الوقت ذاته المساحة ذاتها من الحياة الدستورية.

في المقابل، سيكون على مجلس النواب منح ثقة متجددة للحكومة على هذا القانون يأمل الرئيسان ميشال عون والرئيس سعد الحريري ألا تقل عن 100 صوت نيابي.

وتقول المصادر المتابعة لـ”الأنباء” ان المراجع المعنية تعتبر الثقة بقانون الانتخابات ثقة بها، لذلك جرت الخميس وقبله اتصالات تجييشية لصالح التصويت لقانون الانتخابات بما لا يقل عن 100 صوت اختبارا لقوة العهد وحكومته.

وتُعيد المصادر الى الذاكرة ان الرئيس ميشال عون انتخب بأكثرية 83 صوتا من اصل 125، بينما حصلت حكومة سعد الحريري على 87 صوتا.