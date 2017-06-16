مصادر سياسية: المهم العمل على تنفيذ ما تضمنه قانون الانتخاب حرفياً

اعتبرت مصادر سياسية كان لها دور أساسي في إنتاج القانون الانتخابي لـ”اللواء” أن المهم ليس وضع القانون بل العمل على تنفيذ ما تضمنه حرفياً، مشيرة إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب من جميع القوى السياسية الاستعداد لخوض المعركة الانتخابية بطريقة ديموقراطية وحضارية بعيداً عن الكيديات السياسية، ودعت الى اهمية النظر الى المستقبل، وبما يمكن أن يحمله من تغييرات خصوصاً وأن القانون اتى، وكما يعلم الجميع، بعد سنوات طويلة من العمل والجهد للوصول إليه.