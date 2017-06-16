العثور على حطام طائرة عسكرية ماليزية فقد أثرها الخميس

أعلنت القوات الجوية الماليزية العثور على حطام طائرة عسكرية اختفى أثرها أمس.

وأقلعت المقاتلة وهي من طراز “هاوك 108” الساعة 11 قبل ظهر أمس، الخميس، وانقطع التواصل معها بعد نصف ساعة فيما كان يعتقد أنها قرب حدود مقاطعتي بانغ وتيرينغانو الماليزيتين.

وأعلنت القوات الجوية، في بيان اليوم، العثور على الحطام في غابة تيرينغانو.

وعثر على جثماني الطيارين في منطقة مستنقعات في بلدة شواكي في تيرينغانو.

ونقلت إذاعة بيرناما الحكومية عن وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين قوله “سنقوم بتحقيق مفصّل عن الحادث لدرسه من جميع الزوايا”.

وتعرض الطيران الحربي الماليزي لعدد من الحوادث أخيراً.