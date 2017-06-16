بالصور: الصحة” تقفل “مركز العيادات التخصصية” في بحنين وتضبط 600 صنف دواء سوري مهرب

أصدر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني البيان الآتي:

بناء على معلومات توفرت لوزارة الصحة العامة، داهم فريق طبابة قضاء المنية مركز العيادات التخصصية في بحنين، حيث تبين ان صيدلي غير لبناني يديره، وتم ضبط ستمئة صنف دواء سوري مهرب وتخطت الكمية 2700 علبة دواء.

وقد طالب فريق وزارة الصحة مؤازرة جهاز أمن الدولة وتم مصادرة الأدوية، وختم المركز بالشمع الاحمر بعد مخابرة المدعي العام التمييزي في الشمال.