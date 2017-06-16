المجلس العدلي أرجأ النظر في قضية موسى الصدر الى 20 تشرين الأول

محلياتالجمعة 16 حزيران 2017 المجلس العدلي أرجأ النظر في قضية موسى الصدر الى 20 تشرين الأولعقد المجلس العدلي جلسة عصر اليوم للنظر في قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين برئاسة القاضي جان فهد وفي حضور أعضاء المجلس العدلي القضاة: غسان فواز، جان مارك عويس، ناهدة خداج وتيريز علاوي وممثل النيابة العامة التمييزية القاضي بلال وزني.كذلك حضر وكلاء العائلات الثلاث ونقابة الصحافة، وتقدم وكيل آل يعقوب بطلبات عديدة عارضها ممثل النيابة العامة، وقرر المجلس ضمها الى الأساس. وتقرر إرجاء الجلسة الى 20 تشرين الأول 2017، في انتظار نتيجة التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي. كلمات مفتاحية:موسى الصدرالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام