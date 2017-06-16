المجلس العدلي أرجأ النظر في قضية موسى الصدر الى 20 تشرين الأول

عقد المجلس العدلي جلسة عصر اليوم للنظر في قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين برئاسة القاضي جان فهد وفي حضور أعضاء المجلس العدلي القضاة: غسان فواز، جان مارك عويس، ناهدة خداج وتيريز علاوي وممثل النيابة العامة التمييزية القاضي بلال وزني.

كذلك حضر وكلاء العائلات الثلاث ونقابة الصحافة، وتقدم وكيل آل يعقوب بطلبات عديدة عارضها ممثل النيابة العامة، وقرر المجلس ضمها الى الأساس. وتقرر إرجاء الجلسة الى 20 تشرين الأول 2017، في انتظار نتيجة التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي.