تشاوش أوغلو: لحوار مباشر بين أطراف الأزمة الخليجية

أعرب وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو عن رغبة تركيا في عقد “حوار مباشر وشفاف” بين أطراف الأزمة الخليجية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره التونسي، خميس الجهيناوي، في أنقرة، حيث تطرق إلى قطع بعض الدول الخليجية لعلاقاتها مع قطر.

وقال تشاوش أوغلو ‘نّ هناك رغبة بأن تجتمع دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا التي تعد طرفا في الأزمة، وتتحدث بكل شفافية عن ماهية المشكلة ومصدرها، وما هو المطلوب.

وأكد أن تركيا تعرب عن وجهات نظرها لحل الأزمة مع تمسكها بالحياد، والحديث عن الأمور الخاطئة في نفس الوقت.

وأشار إلى أنه زار الكويت بعد قطر، وسيزور السعودية، الجمعة، لاستئناف المباحثات لحل الأزمة.

ونوّه تشاوش أوغلو إلى أن تركيا تتطلع إلى أن تلعب السعودية دورًا رياديًا في حل هذه الأزمة.

وفي شأن آخر، أشاد تشاوش أوغلو بالتحول الديمقراطي الذي شهدته تونس عقب الربيع العربي في 2011.

ونوه إلى أن نجاح التجربة التونسية ينبغي أن يكون نموذجا يُحتذى به على صعيد دول المنطقة والعالم.

وأوضح تشاوش أوغلو أن وزيري “الثقافة والسياحة” والاقتصاد التركيين، سيزوران تونس خلال تموز المقبل.

وأفاد بأن وفدًا من رجال الأعمال الأتراك سيرافق وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي خلال الزيارة، ما يشكل فرصة لبحث الفرص الاستثمارية وسبل التعاون بين رجال أعمال البلدين.

وذكر تشاوش أوغلو أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتزم إجراء زيارة لتونس، ويجري حالياً العمل على تحديد موعد تلك الزيارة.