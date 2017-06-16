شرطة مجلس النواب أوضحت ملابسات ما حصل أمام مدخل حراسة المجلس

أوضحت قيادة شرطة مجلس النواب، في بيان، أن “بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي دأب الى بثّ أخبار غير دقيقة وأفلام مجتزأة حول ما حصل أمام المدخل الشمالي لحراسة المجلس النيابي. وتبياناً للحقيقة، فقد عمد بعض المتظاهرين الى رشق سيارات عدد من النواب بالحجارة والبيض والبندورة، وحاولوا اقتحام الحاجز الأمني والاعتداء على عناصر الحماية وتجريد أحدهم من سلاحه بالقوة وأوقعوه ارضاً، ما اضطر عناصر حرس المجلس التدخل لتحريره من أيديهم”.