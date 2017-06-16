قرار برد الاعتراض المقدم من LBCI في قضية صعب في الاساس

أصدر قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن انطوان نعمة قرارا قضى برد الاعتراض الذي قدمته “المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال” (LBCI)على عدم تناول قضية الدكتور نادر صعب في موضوع وفاة فرح قصاب في جوانبها التحقيقية وبرد الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.

وكانت الـ”أل.بي.سي”، قدمت اعتراضا قانونيا بواسطة وكيلها المحامي أكرم عازوري، في وجه الدكتور نادر صعب ومستشفى الدكتور نادر صعب للجراحة التجميلية ش.م.ل، طعنا في القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2017، تحت رقم 268/2017، والذي قضى بمنع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني من تناول قضية وفاة قصاب موضوع الاستدعاء من جوانبها التحقيقية تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسون مليون ليرة لبنانية، وطلبت وقف تنفيذ القرار المعترض بوجههما نفقات المحاكمة كافة.

وقضى القرارب قبول الاعتراض شكلا، وقبول طلب التدخل شكلا، ورد الاعتراض في الاساس ورد الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين المعترضة والمقرر ادخالها نفقات المحاكمة كافة.