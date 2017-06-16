قانون الانتخاب الجديد تطوّر كبير… الحريري: عدوان عمل ليالٍ طويلة لإنجازه

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن التوصل الى قانون الانتخاب الجديد هو إنجاز وتطوّر كبير وقد حلّ آخر مشكلة سياسية أساسية كانت تعرقل البلد كما أنه يفتح موسم الانتخابات.

وفي هذا الإطار، حيّا الحريري الدور الإيجابي الذي أدّاه نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، مشيراً الى أنه عمل ليالٍ طويلة لذلك.

كما أكد أن ما من قوة يمكن أن تكسر الحريرية الوطنية.

كلام الحريري جاء خلال رعايته، غروب الجمعة، حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه تيار “المستقبل” في جامعة رفيق الحريري في المشرف بحضور الوزيرين غطاس خوري وطارق الخطيب، والنواب: جورج عدوان، محمد الحجار، عقاب صقر، مفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو، مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رؤساء البلديات ورجال دين وشخصيات.

وقد جاء في كلمة الحريري:

“الآن، توصلنا لقانون انتخاب جديد والحمد لله. وهنا أودّ أن أحيي الدور الإيجابي الذي لعبه صديقنا وحليفنا نائب “القوات اللبنانية” في الشوف جورج عدوان، وصدقوني أنه عمل ليالٍ طويلة لذلك. وهذا إنجاز وتطوّر كبير، يفيد في أمرين: الأول والأساسي، أنه حل آخر مشكلة سياسية أساسية كانت تعرقل البلد وتعرقل مشروعنا الوحيد، أي مشروع النهوض الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، وخصوصاً للشباب، وتلبية الطموحات الحقيقية للمواطنين بالأمن، بالبيئة وبالخدمات الأساسية.

الأمر الثاني، أن الاتفاق على القانون يفتح موسم الانتخابات. وهنا ستسمعون مزايدات وإشاعات وحملات. على كل حال، لقاءاتنا ستتواصل وتكثر من اليوم إلى الانتخابات إن شاء الله. ولكن هناك شائعة هنا في الإقليم أريد أن أتناولها، لأنها محاولة للتأثير على معنوياتكم، لا سمح الله. قد تكونون قد سمعتم أو ستسمعون من يقولون لكم أنه كون الشوف وعاليه دائرة واحدة، فهذا يضعف صوتكم ويذيب إرادتكم الانتخابية. وأنا أود أن أؤكد لكم أنكم أنتم كنتم وما زلتم وستبقون الرقم الصعب، وأن صوتكم هو الحاسم وإرادتكم لا يهزها شيء.

هناك من ليست لديهم “لا شغلة ولا عملة” في البلد إلا الإساءة لتيار “المستقبل” والطعن اليومي بالحريرية. هذه البضاعة ترانا أكبر الخاسرين في الانتخابات، وهي تفبرك نتائج على قياس تمنياتها! بكل بساطة، أقول للجميع: ما من قوة يمكن أن تكسر الحريرية الوطنية، والأيام بيننا، وسترون أن تيار “المستقبل” رأسه مرفوع في الانتخابات، وأقوى الأرقام بالمعادلة السياسية.

جمهور تيار “المستقبل” في كل لبنان أكبر من أن يقزّم، وأقوى من أن يكسر!!! وأنا شخصياً مرتاح، ومرتاح جداً لأنكم أنتم قوتي، ولأن تيار “المستقبل” قوي بكم، ولأن لبنان سيبقى قوياً بكم.”

كما كشف عن أنه بعد أربعة أشهر تنتهي دراسة تفكيك معمل الجية الحراري لاستبداله بمعمل جديد بطاقة 600 ميغاواط وبمواصفات بيئية وصحية عالية. وفي شباط المقبل يكون دفتر الشروط جاهزاً، وفي نهاية 2019 يكون لدينا في الجية معمل جديد.