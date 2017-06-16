أسرار الصحف ليوم الجمعة 16 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

قال وزير سابق إن المال الذي يبذل للدراسات ينفد قبل تنفيذ المشاريع.

تردّد أن ثمة كمية من المال خصصت لانتخابات مذهبية ويستعد رجل دين لدفعها.

يشكو أحد وزراء الدولة من غياب المشروع وعدم التنسيق ويؤكد أن وزارته زيادة عدد ليس أكثر.

يطلب الى أعضاء مجلس حزبي ترك هواتفهم الخليوية خارج القاعة منعاً للإزعاج وتجنباً للتجسس وربما تسجيل الكلام والمداولات.

جاءت ردة فعل جمعيات النساء أقل من المتوقع لغياب الكوتا أما الجمعيات الشبابية فلم تعترض اطلاقاً.

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يقال – المستقبل

إنّ إقدام الولايات المتحدة الأميركية على نشر نظام راجمات صاروخية متطوّرة في منطقة التنف السورية يأتي بمثابة تحذير وردّ مباشر على تحرّكات قائد «الحرس الثوري» قاسم سليماني الاستفزازية مع مقاتليه الأفغان في المنطقة الحدودية.

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أسرار الجمهورية

مازح أحد النواب زملاء له بالقول: «فلتمدَّد ولاية مجلس النواب 4 سنوات جديدة وأتعهّد خطِّياً بعد الآن أن لا أترشّح أبداً».

سُئل أحد الوزراء عن القانون الإنتخابي الجديد فقال: «المهم أنا عاجبني ومناسبني».

سألت أوساط سياسية إذا ما كانت زيارة سفير دولة خليجية الى رئيس حزب ستُسبِّب له إحراجاً مع دولة خليجية أخرى له علاقة جيدة معها.

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أسرار اللواء

غمز : بات بحكم المؤكد ان تياراً في السلطة ابلغ مرجعاً سابقاً ان احتمالات ان يكون شقيقه على لائحته الانتخابية باتت راجحة!.

همس : بلغت مسؤولين كبار معلومات مقلقة عن حجم الإجراءات الاميركية وشمول الشخصيات التي شملتها ومستوياتها الرسمية والمالية؟

لغز : يقول مطلعون على الملف الانتخابي في الوسط المسيحي ان الرابح الأكبر من الحراك الذي قاد الى قانون الانتخاب هو حزب «القوات اللبنانية».