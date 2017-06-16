مجلس الأمن: لتسهيل دخول المساعدات الإنسانيّة عبر الموانئ اليمنيّة

حض مجلس الأمن الدولي الاطراف المتحاربين في اليمن على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والامدادات عبر موانئ البلاد، خصوصا عبر ميناء الحديدة.

وفي بيان صدر بالاجماع، بمبادرة من المملكة المتحدة، شدد الأعضاء الـ15 في المجلس “على أهمية الحفاظ على عمل كل الموانئ، بما فيها ميناء الحديدة، لأنها تشكل طريق إمداد حيوياً للمساعدة الانسانية وغيرها من المواد الضرورية”.

وطالب اعضاء المجلس خصوصا “بأن يتم سريعا تركيب رافعات في الحديدة لزيادة قدرة الميناء”.

ودعا المجلس “جميع الاطراف للسماح بوصول امن وسريع وبلا عوائق للمؤن والعاملين في المجال الانساني”.