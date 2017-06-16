النائب جعجع: الأيام المقبلة ستثبت أن للمرأة دوراً أساسياً ونحن حريصون على المصالحة المسيحية

هنّأت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع اللبنانيين على قانون الإنتخاب الجديد، مضيفة: “ألف مبروك لو حتى بعد 10 سنوات من التأخير أننا تمكنا من الوصول الى قانون إنتخابي جديد، نأسف طبعا أن الكوتا النسائية لم تقر، ونأمل أن تكون النساء ممثلات أكثر في الإنتخابات المقبلة، ونحن في حزب “القوات” يشغل منصب الامينة العامة د. شانتال سركيس، بالإضافة الى ذلك أنه من أصل 25000 منتسب، لدينا 8000 سيدة، وأيضاً حزب “القوات” ممثل بنائب سيدة، وقد تمنينا على الدكتور جعجع في الإنتخابات المقبلة، أن يكون هناك نساء أكثر”.

النائب جعجع أكدت من ساحة النجمة عبر الـmtv، أن الأيام المقبلة ستثبت أننا نؤمن بدور المرأة، ونأمل أن تكون موجودة بقوة على الساحة السياسية اللبنانية.

وعن مهراجانات الأرز، أشارت في ردّ على سؤال إلى أنه سيكون لدينا صيف واعد، خصوصاً في ظل الوضع السياسي الأمني الذي سيسمح لنا بذلك، ونتمنى النجاح لجميع المهرجانات على مختلف الأراضي اللبنانبة.

ووجهت النائب جعجع نداء إلى وزير الاشغال داعية إياه الى التدخل للحؤول دون وقوع كارثة في بشري عند مدخل القضاء لجهة طورزا، إذ أن هناك حائطاً مهدد بالسقوط في طورزا، وتابعت: “أنا اتصلت به منذ 4 أشهر وتمنيت عليه التدخل بشكل سريع، واليوم أحمله مسؤولية اي خطر قد يحصل، وأتمنى عليه أن يكون وزير أشغال لجميع اللبنانيين وليس لفئة دون أخرى”.

جعجع أضافت: “بغض النظر عن الإختلاف السياسي لا يجب أن يؤثر ذلك على الإنماء، ولا أريد حصر الموضوع بتيار “المردة”، إذ تربطني صداقة كبيرة مع وزير الثقافة السابق ريمون عريجي وتعاونا مع بعض على أفض ما يكون، وعلاقاتنا ممتازة مع الوزير يوسف سعادة ولا أدري لماذا يحصل هذا الموضوع اليوم مع وزير الأشغال الحالي.

وفي حديث عبر الـLBCI، أكدت جعجع حرص “القوات” على المصالحة التاريخيّة بين “القوات” و”التيار”، مشيرة الى أن ذلك لا يعني غياب التباين وأضافت: “بما يتعلّق بالتحالفات قد نتحالف مع “التيار” وقد لا نفعل وهذا يبحث في وقته”.